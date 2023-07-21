В США выступили за скорейшее вступление Украины в НАТО: Зеленский уже отреагировал

Украина полностью согласна с доводами США о скорейшем вступлении в НАТО

В США республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили проект двухпартийной резолюции Сената о поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО. Кроме того, президента США призывают сотрудничать с членами Альянса в этом вопросе.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Марченко. С полным текстом резолюции можно ознакомиться по ссылке.

В документе сказано, что Сенат просит Джо Байдена сотрудничать с лидерами НАТО, чтобы обеспечить четкий и комплексный путь вступления Украины в НАТО. Присоединение Украины к Альянсу сенаторы считают важным условием для предотвращения возможных войн и обеспечения безопасности не только самой Украины, но и всей Европы.

Кроме того, Сенат в очередной раз выразил поддержку народу Украины в "этой неспровоцированной войне" и отметил, что наша страна справедливо борется за свой суверенитет и право на независимость.

"Благодарим сенаторов Грема и Блюменталя за большую работу в поддержку Украины в Сенате США и продолжаем работать для самой быстрой победы", — резюмировала Оксана Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту новость и согласился с мнением, что только вступление Украины в НАТО позволит обезопасить Европу от новых российских агрессий.

"Чем шире пространство НАТО, тем шире мира и общей безопасности. Благодарен всем, кто помогает нам защищать свободу и приближать длительный, справедливый мир. Спасибо, господа сенаторы! Спасибо всем американцам за жизненно важную поддержку Украины", — написал глава государства в Twitte

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в НАТО еще не поняли последствий проигрыша Украины в войне.