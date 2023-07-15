Коммюнике саммита НАТО было лучшим компромиссом для Украины по состоянию на сейчас – министр обороны Эстонии

В конце концов, Украина все же будет членом Альянса, отмечает чиновник

Эстония хотела бы видеть более мощные слова в финальном коммюнике саммита НАТО по Украине, но на сегодняшний день это было лучшим компромиссом для Украины. В то же время все члены Альянса уверены, что Украина будет состоять в НАТО. Так выводы саммита прокомментировал "Телеграфу" министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Я хочу, чтобы мы различали отдельно, что делает НАТО для Украины. Мы наконец-то смогли определиться с членством Швеции в НАТО, для балтийского региона и стран Балтии это очень важно, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО. Балтийское море должно быть защищено. Для Украины мы должны делать больше, мы только в начале, одна треть оборонного бюджета, которую мы предоставили Украине, как помощь — недостаточно. Хотя это хороший знак от нас точно. Для новых вызовов мы должны делать больше. Речь идет и об амуниции, и о воздушной обороне", — считает Певкур.

Что касается результатов саммита, то они, по словам министра, могли быть лучше.

"Мы довольны ими, но Эстония, Латвия, Литва, Польша, надеялись увидеть больше. Мы уже ближе к вечеру согласовали окончательный драфт коммюнике саммита. И я счастлив, что Эстония приложилась к тому, чтобы сделать формулировки более четкими и ясными. Первое: место Украины в НАТО. Второе: удалили из требований план действий по членству (ПДЧ). Третье: это будет возможность роста Украины. Все члены Альянса в конце саммита согласились с тем, что Украина будет принадлежать к НАТО. Когда я смотрю на эту перспективу, я доволен. Когда я смотрю на текст коммюнике, я бы хотел видеть более мощные слова. Но если говорить о временах до саммита, то многие страны вообще не хотели делать даже такой фокус, как есть сейчас. Поэтому когда мы имеем 31 страну за столом, мы искать компромисс. Это был лучший компромисс на данный момент", — резюмировал Певкур.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на котором Украину, несмотря на ожидания, официально не пригласили стать членом Альянса.