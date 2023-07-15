Комюніке саміту НАТО було найкращим компромісом для України станом на зараз - міністр оборони Естонії

Врешті-решт Україна все ж буде членом Альянсу, наголошує чиновник

Естонія хотіла би бачити більш потужні слова у фінальному комюніке саміту НАТО щодо України, але станом на зараз це було найкращим компромісом для України. Водночас, всі члени Альянсу впевнені, що Україна буде належати до НАТО. Так висновки саміту прокоментував "Телеграфу" міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Я хочу, щоб ми розрізняли окремо, що робить НАТО для України. Ми нарешті змогли визначитись з членством Швеції у НАТО, для балтійського регіону і країн Балтії це дуже важливо, щоб Швеція та Фінляндія стали членами НАТО. Балтійське море має бути захищеним. Для України ми маємо робити більше, ми лише на початку, одна третина оборонного бюджету, яку ми надали Україні, як допомогу — недостатньо. Хоча це хороший знак від нас точно. Для нових викликів ми маємо робити більше. Мова йде і про амуніцію, і про повітряну оборону", — вважає Певкур.

Щодо результатів саміту, то вони, за словами міністра могли бути кращими.

"Ми задоволені ними, але Естонія, Латвія, Литва, Польща, сподівались побачити більше. Ми вже ближче до вечора узгодили остаточний драфт комюніке саміту. І я щасливий, що Естонія доклалася до того, аби зробити формулювання більш чіткими та ясними. Перше: місце України в НАТО. Друге: видалили з вимог план дій щодо членства (ПДЧ). Третє: це буде можливість для зростання України. Всі члени Альянсу в кінці саміту погодились з тим, що Україна буде належати до НАТО. Коли я дивлюсь з цієї перспективи, то я задоволений. Коли я дивлюсь на текст комюніке, то я би хотів бачити більш потужні слова. Але якщо говорити про часи до саміту, то багато країн взагалі не хотіло робити навіть такий фокус, як є зараз. Тому коли ми маємо 31 країну за столом, то ми маємо шукати компроміс. Це був найкращий компроміс на зараз", — резюмував Певкур.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО, на якому Україну, попри очікування, офіційно не запросили до членства в Альянсі.