Ми стали набагато сильнішими: у Міноборони України зробили потужну заяву про блокаду росіян у Чорному морі

Чи має ВСУ можливість контролювати Чорне море

Україна ввела дзеркальні заходи на оголошення росією блокади чорноморських портів і має можливості, щоб підкріпити свої слова діями.

Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, який прокоментував заяву відомства про те, що з 21 липня будь-яке судно в Чорному морі, яке прямує до російських або окупованих українських портів, може бути розцінене як такі, що перевозять військові вантажі.

"Чи є у нас на це можливості? У порівнянні з тим, як починалася війна – такі можливості є. І вони будуть ще більшими", — сказав він.

За словами Гаврилова, на озброєнні України вже стоять не лише ракети "Нептун", а й є в наявності інші системи. Тим самим наша країна стала набагато сильнішою щодо можливостей контролю Чорного моря, ніж вона була рік тому.

Заступник міністра додав, що чим довше затягуватиметься війна, тим менше у російського чорноморського флоту вижити.

"Тому нехай думають, нехай розраховують. Якщо хтось сумнівається — нехай чекають", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 19 липня росія оголосила "тимчасово небезпечними" частину акваторії нейтральних вод у Чорному морі та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона розцінюватиме, як "законні цілі". Тим самим рф оголосила блокаду українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку росії і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.