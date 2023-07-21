Ми стали набагато сильнішими: у Міноборони України зробили потужну заяву про блокаду росіян у Чорному морі
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Чи має ВСУ можливість контролювати Чорне море
Україна ввела дзеркальні заходи на оголошення росією блокади чорноморських портів і має можливості, щоб підкріпити свої слова діями.
Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, який прокоментував заяву відомства про те, що з 21 липня будь-яке судно в Чорному морі, яке прямує до російських або окупованих українських портів, може бути розцінене як такі, що перевозять військові вантажі.
"Чи є у нас на це можливості? У порівнянні з тим, як починалася війна – такі можливості є. І вони будуть ще більшими", — сказав він.
За словами Гаврилова, на озброєнні України вже стоять не лише ракети "Нептун", а й є в наявності інші системи. Тим самим наша країна стала набагато сильнішою щодо можливостей контролю Чорного моря, ніж вона була рік тому.
Заступник міністра додав, що чим довше затягуватиметься війна, тим менше у російського чорноморського флоту вижити.
"Тому нехай думають, нехай розраховують. Якщо хтось сумнівається — нехай чекають", — додав він.
Як повідомлялося раніше, 19 липня росія оголосила "тимчасово небезпечними" частину акваторії нейтральних вод у Чорному морі та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона розцінюватиме, як "законні цілі". Тим самим рф оголосила блокаду українських портів.
21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку росії і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.