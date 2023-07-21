Мы стали намного сильнее: в Минобороны Украины сделали мощное заявление о блокаде россиян в Черном море

Есть ли у ВСУ возможности контролировать Черное море

Украина ввела зеркальные меры на объявление россией блокады черноморских портов и у нее есть возможности, чтобы подкрепить свои слова действиями.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, который прокомментировал заявление ведомства о том, что с 21 июля любое судно в Черном море, следующее к российским или находящимся под оккупацией украинским портам, может быть расценено как перевозящее военные грузы.

"Есть ли у нас на это возможности? По сравнению с тем, как начиналась война – такие возможности есть. И они будут еще больше", — сказал он.

По словам Гаврилова, на вооружении Украины уже стоят не только ракеты "Нептун", но и есть в наличие другие системы. Тем самым наша страна стала гораздо сильнее в плане возможностей контроля Черного моря, чем она была год назад.

Замминистра добавил, что чем дольше будет затягиваться война, тем меньше у российского черноморского флота выжить.

"Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается – пусть ждут", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 19 июля россия объявила "временно опасными" часть акватории нейтральных вод в Черном море и Азовском морях, а все суда, которые следуют в украинские порты, она будет расценивать, как "законные цели". Тем самым рф объявила блокаду украинских портов.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.