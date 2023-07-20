США предупредили о новой угрозе для гражданских судов в Черном море

Оккупанты делают все возможное, чтобы остановить движение кораблей в Черноморской акватории

В Соединенных Штатах убеждены, что россия придумывает дополнительные препятствия для движения кораблей в Черном море после выхода из зерновой сделки. И пока бункерный диктатор владимир путин выдвигает собственные требования к Западу, чтобы возобновить поставки зерна, его военные дополнительно минируют подходы к украинским портам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление представителя Совета нацбезопасности Белого дома Адама Ходжа. По словам чиновника, в Белом доме владеют информацией о новых замыслах российского руководства.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, чтобы оправдать какие-либо нападения на гражданские корабли в Черном море", — заявил Ходж, добавив, что вину за это Россия, конечно же, хочет переложить на Украину.

Также представитель Белого дома напомнил, что в рф подчеркнули: все корабли, которые будут двигаться по Черноморской акватории по направлению к главным портам Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Это один из элементов давления, который россия оказывает на цивилизованное общество.

Еще Ходж отметил, что отдельно россияне применяют ракетные обстрелы для создания новых разрушений сельскохозяйственной инфраструктуры Украины. В частности, речь идет о попадании вражеских снарядов в портовые здания 19 июля, когда было уничтожено более 60 тысяч тонн готового к экспорту зерна.

"Телеграф" также писал, как в мире отреагировали на обстрелы портов с зерном, который осуществила российская армия.