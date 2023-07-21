Война — день 513: россия погрязает в санкциях, но продолжает кошмарить Украину
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Рассказываем оперативно о главном за сутки
ЕС, США, Великобритания и Канада ввели новые пакеты санкций против российских физических и юридических лиц, а также других стран, которые тем или иным образом помогают рф. Но несмотря на все это, страна-агрессор не прекращает террор против Украины и продолжает обстрелы.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Существует угроза применения врагом ударных БПЛА по северному и северо-восточному направлениям! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Карта боевых действий на начало дня от DeepState выглядит следующим образом:
О том, что происходило 18 июля, читайте в материале: Война — день 510: оккупанты начали масштабное наступление на востоке, а ВСУ давят на юге
Информацию за 19 июля смотрите по ссылке: Война — день 511: оккупанты пытаются отвлечь ВСУ от Бахмута и наступают в сторону Купянска
С данными за 20 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 512: у ВСУ есть успехи на фронте, а оккупанты продолжают обстрелы городов