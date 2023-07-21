Оккупанты продвинулись на одном из участков фронта, а ВСУ - на трех направлениях: свежие карты боев

Российские войска попытались вернуть утраченные позиции к северу от Приютного, успеха не достигли

Идет 513-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 20-о июля, украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов под Бахмутом, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг атаковал в районе Бахмута и на линии Авдеевка — Донецк, а также смог продвинуться на линии Купянск—Сватово—Кременная.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По сообщению Генштаба ВСУ, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

Оккупанты проводили атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, геолокационные кадры показывают, что они продвинулись через шоссе Купянск-Сватово к югу от Новоселовского.

Генштаб Украины сообщил, что украинские воины отразили российские наземные атаки юго-западнее Масютовки. Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сказал, что оккупанты попытались наступать на линии Купянск-Лиман, но их попытки были отбиты.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута и имели успех. Геолокационные кадры показывают, что защитники Украины продвинулись в лесном районе Клещиевки.

Бахмутское направление

Командир 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Белецкий сообщил, что украинские силы успешно атаковали подразделения 72-й мотострелковой бригады и отряды "Шторм-Z" и продвинулись на 1800 метров в направлении Бахмута.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские силы вблизи Богдановки, Клищиевки, Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Силы обороны продолжали наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк.

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"Южная ось"

Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия на административной границе Донецкой и Запорожской областей и добились успехов.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска попытались вернуть утраченные позиции к северу от Приютного, успеха не достигли.

Запорожская область

Украинские силы смогли продвинуться в западной части Запорожской области и продолжили контрнаступательные операции к югу от Орехова. Геолокационные кадрыпоказывают, что украинские войска незначительно продвинулись северо-восточнее Роботиного.

Херсонская и Николаевская области

В Генштабе Украины сообщали, что Силы обороны наступали в направлениях Малая Токмачка-Вербовое и Новоданиловка-Роботино.

Как ранее писал "Телеграф", генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас созданы все условия для освобождения Бахмута.