Война — день 510: оккупанты начали масштабное наступление на востоке, а ВСУ давят на юге

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается и войска противника начали новое масштабное наступление на направлении Купянска, заставив ВСУ перейти в оборону. Тем временем украинские защитники продолжают методично продвигаться на юге, в частности на направлении Бердянска. Не прекращаются и российские удары по мирным городам, из-за чего продолжают гибнуть гражданские.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Британская разведка сообщает, что российские войска страдают от нехватки контрбатарейных радаров, без которых оккупационные войска становятся легкой добычей для украинской артиллерии

О том, что происходило 15 июля, читайте в материале: Война — день 507: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы

Информацию за 16 июля смотрите по ссылке: Война — день 508: ВСУ продолжают давить на врага, а россияне подтягивают резервы

С данными за 17 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 509: на Крымском мосту случилась "бавовна", ВСУ продвигаются на юге