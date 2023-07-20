Война — день 512: у ВСУ есть успехи на фронте, а оккупанты продолжают обстрелы городов

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное российское вторжение продолжается, а оккупационные войска не прекращают оказывать давление на направлении Купянска, чтобы отвлечь украинские войска от других направлений. Тем временем ВСУ демонстрируют успехи в Запорожской области и под Бахмутом. Оккупанты также продолжают наносить удары по Украине с применением доступных средств из-за чего страдают объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В ряде областей Украины на юге, севере и востоке объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников и баллистического вооружения

00:00 Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление ВСУ будет долгим.

"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени", — сказал он.

С данными за 17 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 509: на Крымском мосту случилась "бавовна", ВСУ продвигаются на юге

О том, что происходило 18 июля, читайте в материале: Война — день 510: оккупанты начали масштабное наступление на востоке, а ВСУ давят на юге

Информацию за 19 июля смотрите по ссылке: Война — день 511: оккупанты пытаются отвлечь ВСУ от Бахмута и наступают в сторону Купянска