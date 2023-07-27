Кубраков про засідання ради Україна-НАТО: Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами

Мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства

Віце-прем’єр, міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков відкрив у середу засідання Ради Україна-НАТО, ініційоване 22 липня президентом України Володимиром Зеленським під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це Кубраков написав на своїй сторінці у Facebook.

"Відкрив історичне засідання ради Україна-НАТО", написав Кубраков.

За його словами, учасники засідання обговорили перешкоджання росією вільного судноплавства в Чорному морі. "Мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу", — йдеться в повідомленні.

Кубраков відзначив, що учасники зустрічі спільно засудили вихід росії з Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. "Тільки за останні 9 днів в результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден", — відзначив віце-прем’єр.

"Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України", — йдеться в дописі.

"Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах, як Африка та Азія. Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству. Вдячний союзникам з Альянсу за рішення посилити свою розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Розраховуємо, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію і створить умови для відновлення нормальної роботи українських портів", — підсумував Кубраков.