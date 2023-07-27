Блокада Чорного моря: чому Захід дозволяє це росіянам та чим відповість Україна

ЗСУ можуть значно "прорідити" Чорноморський флот рф, кажуть військові експерти

Після виходу із зернової угоди росія активно знищує нашу портову інфраструктуру, погрожує топити судна, що йдуть до українських портів, проводить активне мінування та готує кораблі та авіацію для чорноморської блокади. Окупанти атакували острів Зміїний і вперше вдарили біля кордонів члена НАТО – порту Рені на Дунаї.

Експерти розповіли "Телеграфу", чому немає адекватної реакції наших закордонних партнерів і чим може відповісти Україна на тлі погроз Міноборони знищувати судна, що прямують до російських портів.

Чи реально повернути зернову угоду та топити російські судна

Військовий оглядач, головний редактор сайту "Апостроф" Денис Попович зазначає, що на засіданні Ради Україна — НАТО, що відбулося 26 липня, вже запропоновано форми взаємодії. А саме – розгортання додаткових патрульних кораблів та посилення розвідувальної діяльності на користь України.

– Більш різких кроків, на кшталт організації конвоїв супроводу, я не чекаю. Головними дійовими особами в організації таких конвоїв на Чорному морі могли б стати Туреччина, Румунія та Болгарія. Але все це – країни НАТО, а Альянс досі не хотів безпосередньо вплутуватися у конфлікт. Тим часом подібні конвої можуть означати таку участь, – пояснює експерт. — Я вже не кажу про те, що Туреччина прагне стати посередником у мирному врегулюванні, а Ердоган називав путіна своїм другом. Тому пацієнт швидше мертвий, ніж живий – реальних сценаріїв відновлення зернової угоди у колишньому форматі я не бачу.

Україна, продовжує Денис Попович, має в своєму розпорядженні засоби, які могли б загрожувати російським судам на Чорному морі (і військовим, і танкерам). Це безпілотні брандери (судно, навантажене легкозаймистими або вибуховими речовинами, що використовується для підпалу або підриву ворожого корабля. – Ред.) та протикорабельні ракети "Нептун" та "Гарпун".

- Про ефективність цих засобів можна розпитати членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту рф, що вижили, — ракетного крейсера "Москва". Чи будуть вони застосовані у разі організації морської блокади (а якщо будуть, то за яких обставин це станеться), покаже час, – резюмує військовий оглядач.

Чого боїться Захід – і на що наважиться Україна

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади №1 Вадим Трюхан розмірковує так:

– По-перше, Захід не відповідає належним чином на російське свавілля у Чорному морі, бо досі патологічно боїться відкритої війни з рф, насамперед із застосуванням ядерної зброї.

По-друге, у Вашингтоні досі розглядають теоретичні загрози від Китаю важливішими для себе у шкалі пріоритетів – порівняно з практичними кроками рф, спрямованими на знищення України та світового порядку міжнародних відносин.

А європейські союзники США не ризикують брати на себе відповідальність – і фактично пливуть за течією, калькуючи зовнішню політику Білого дому. А ще (і це, мабуть, найважливіша причина) – зараз у світі немає потужних лідерів на кшталт Рейгана та Де Голля. Та й взагалі, не проглядається лідерство вільного світу щодо правил гри на наступні 25—50 років, – каже він.

В Україні ж, наголошує експерт, є прагнення свободи та демонтажу "імперії зла", якою давно вже стала так звана державоподібне терористичне утворення під назвою "російська федерація". Водночас у нас немає достатньої кількості сил та засобів для цього.

Проте, зазначає Вадим Трюхан, досвід ударів по Кримському мосту, знищення крейсера "Москва", а також сміливі вилазки наших безпілотників у глибокий тил ворога підказують, що невдовзі ми зможемо і значно "прорідити" Чорноморський флот рф, знищити їхні літаючі ракетоносії безпосередньо на аеродромах їхнього базування.

– Нещодавня стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного фактично анонсувала майбутні перемоги українського війська на території нинішньої рф. У дусі давньоруських князів він оголосив публічно "Іду на ви". А цей наш генерал слів на вітер не кидає, – наголошує експерт. – З посиленою допомогою наших західних партнерів чи без неї, але окупанти зазнають фатальних поразок в Україні – і вже незабаром будуть позбавлені можливості не лише заблокувати Чорне море, а й користуватися ним. А також Азовським морем, як і взагалі морськими шляхами для забезпечення своїх військ.