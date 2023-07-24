Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко пояснив "Телеграфу", що стоїть за ударами ворога по портах України

Цілком очевидно, що росія, заявивши тиждень тому про вихід із зернової угоди, намагається зруйнувати експортні можливості України, атакуючи портову інфраструктуру.

А потім у рф скажуть – ну, давайте, ми готові повернутися в угоду. Умовили… «Жест доброї волі». Ось тільки перед цим агресор хоче позбавити Україну реальної можливості експортувати зерно морем у суттєвих обсягах. І, гіпотетично, повернувшись в угоду і заподіявши перед цим максимальну шкоду нашим експортним можливостям, росія почне звинувачувати Україну!

Те, що ми зараз бачимо у виконанні країни-агресора – це суміш суто військової операції з інформаційною.

Але тут слід звернути увагу на ще один момент. Удари по тій же портовій інфраструктурі Дунаю є до певної міри результатом нестримного, дурного піару, який проводили деякі чиновники та медіа. Мовляв, ми останнім часом збільшили експорт через дунайські порти! І так далі…

На мою думку, такого роду роздування цієї теми схоже на порушення, пов’язані з фотографуванням і відеофіксацією, з подальшим викладанням в мережу, об’єктів, уражених російськими ракетами й дронами.

Це логічно сприймається як допомога ворогові, як наведення на нашу інфраструктуру. І піар на роботі портів нічим від такого не відрізняється. Це таке ж наведення ракет і дронів ворога.

Про це слід задуматись – і зробити відповідні висновки.

Те саме стосується піару на об’єктах з виробництва боєприпасів, ремонту озброєнь та техніки.