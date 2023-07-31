Хорватия протянула Украине руку помощи по важному вопросу: о чем договорились

Помощь Хорватии поможет стабилизировать цены на мировом рынке

Украина договорилась с Хорватией о помощи в экспорте зерна после выхода россии из черноморской зерновой инициативы.

Как информирует пресс-служба МИД, об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со своим хорватским коллегой Гордоном Грличем-Радманом.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью", — сообщил Кулеба.

По его словам, каждое предложение помощи в разблокирование экспорта является существенным взносом в продовольственную безопасность всего мира.

Кроме того, украинский министр поблагодарил Хорватию за поддержку нашей страны на пути в ЕС и НАТО, а также признание Голодомора геноцидом украинцев. Помимо прочего стороны обсудили продолжение военной поддержки и реализацию украинской "формулы мира".

Стоит отметить, что после выхода россии из сделки черноморские порты подверглись массированным ракетным ударам, вследствие которых было уничтожено около 180 тысяч тонн зерна.

Как сообщалось ранее, 17 июля россия сообщила, о том, что не планирует больше выполнять условия зерновой сделки и выходит из соглашения. 19 июля она объявила, что часть нейтральных вод в акватории Черного моря является "временно опасной" зоной и пригрозила топить суда, которые следуют в украинские порты.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.