Израильский корабль первым прорвал российскую зерновую блокаду: подробности

Первый корабль входит в украинское русло Дуная после того, как россия обстреляла иностранное судно в порту Рени. Судно вышло из порта в Израиле сразу указав конечный пункт маршрута — Украину.

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на карты движения судна. Таким образом, корабль проигнорировал российские угрозы и первым нарушил блокаду Черного моря россиянами.

Так, корабль Ams1 вышел из Ашдода в ночь на 3 июля и прямым курсом пересек Черное море, тем самым наплевав на выход россии из "зерновой сделки" и блокировку акватории. Это не единственное гражданское судно, которое направляется в Украину — за ним идут еще два корабля Sahin 2 и Yilmaz Kaptan. Если Ams1 — это израильский корабль, то остальные два идут под флагами Греции и Турции/Грузии.

В ближайшее время они должны встать на якорную стоянку на Дунае или уже стали. Иностранные суда сопровождает американский противолодочный самолет P8 Poseidon, который дозаправили прямо в небе Румынии. Также за обстановкой следит разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4 и передает информацию.

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