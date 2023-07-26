Мешает не только россия? Пять европейских стран снова выступили против импорта украинского зерна

Запрет на ввоз в пять стран ЕС ввел в начале мая

Пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) 25 июля обратились к Совету ЕС с просьбой о продлении временного запрета на ввоз украинской зерновой продукции.

В совете ЕС заявили, что эти страны хотят продлить действующий запрет на импорт четырех видов зерна из Украины после запланированного срока действия 15 сентября, сообщает CNN.

Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес пояснил, что эти страны хотели бы, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца 2023 года.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что блок должен учитывать "новые обстоятельства" при рассмотрении вопроса о продлении, имея в виду выход россии из Черноморской зерновой сделки.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия запретила экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Это было сделано для устранения "узких мест" в логистике и защиты местных фермеров от снижения цен из-за более дешевого зерна, произведенного в Украине.

Как сообщал "Телеграф", в ходе своего визита в Украину президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна готова отменить "агроблокаду" Украины после 15 сентября.