В ЕС обещают снять агроблокаду Украины: Зеленский и Дуда назвали дату

Украине обещают, что прекратят блокировки

Президент Польши Анджей Дуда, который сегодня, 28 июня, прибыл в Украину с внезапным визитом, заявил что Украина и ЕС должны вернуть регулярный товарооборот без ограничений. Таким образом, в соседней стране согласны с отменой "агроблокады" после 15 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По его словам, он считает целесообразной отмену имеющихся сейчас ограничений в торговле Украины с ЕС.

"Я надеюсь, что эти решения должны быть как можно быстрее отменены", – сказал президент Польши.

При этом, срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября, а их досрочная отмена не запланирована.

"Это время нужно для того, чтобы избежать явлений, которые имеют негативное общественное влияние, и наработать механизмы, которые позволят без негативных явлений вести товарообмен и транзит", — говорит он

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что получил подтверждение таких планов также от профильного еврокомиссара по вопросам торговли Тьерри Бретона.

"Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но он (комиссар) пообещал мне, что после 15-го сентября не могут быть продолжены блокировки", – заявил Зеленский.

Напомним, Польша еще весной заявила, что приостановит импорт украинского зерна, из-за переполненных складов. Эти злаки должны были остаться в стране ненадолго и в конечном итоге с помощью ЕС должны были попасть в страны Африки. Однако этого не произошло.

Позже с аналогичной проблемой столкнулась Венгрия, а затем и Болгария. Правительства этих стран столкнулись с недовольством местных фермеров, у которых перестали покупать зерно, так как украинское оказалось более доступным, а потому были вынуждены обратиться за помощью к Еврокомиссии.