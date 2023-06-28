У ЄС обіцяють зняти агроблокаду України: Зеленський і Дуда назвали дату

Украине обещают, что прекратят блокировки

Президент Польщі Анджей Дуда, який сьогодні, 28 червня, прибув до України з раптовим візитом, заявив, що Україна та ЄС мають повернути регулярний товарообіг без обмежень. Таким чином, у сусідній країні згодні зі скасуванням "агроблокади" після 15 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він вважає за доцільне скасування наявних зараз обмежень у торгівлі України з ЄС.

"Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані", — сказав президент Польщі.

При цьому термін дії нинішніх обмежень спливає 15 вересня, а їхнє дострокове скасування не заплановане.

"Цей час потрібен для того, щоб уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив, і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін та транзит", — каже він.

Президент України Володимир Зеленський додав, що отримав підтвердження таких планів також від профільного єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона.

"Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він (комісар) пообіцяв мені, що після 15 вересня не можуть бути продовжені блокування", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Польща ще навесні заявила, що призупинить імпорт українського зерна через переповнені склади. Ці злаки мали залишитися в країні ненадовго і зрештою за допомогою ЄС мали потрапити до країн Африки. Однак цього не сталося.

Згодом з аналогічною проблемою зіткнулася Угорщина, а потім і Болгарія. Уряди цих країн зіткнулися із невдоволенням місцевих фермерів, у яких перестали купувати зерно, оскільки українське виявилося більш доступним, а тому були змушені звернутися за допомогою до Єврокомісії.