Заважає не лише росія? П’ять європейських країн знову виступили проти імпорту українського зерна

Заборону на ввезення до п’яти країн ЄС запровадила на початку травня

П’ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія) 25 липня звернулися до Ради ЄС із проханням про продовження тимчасової заборони на ввезення української зернової продукції.

У раді ЄС заявили, що ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт чотирьох видів зерна з України після запланованого терміну дії 15 вересня, повідомляє CNN.

Міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес пояснив, що ці країни хотіли б, щоб тимчасова заборона ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та олії була продовжена до кінця 2023 року.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що блок має враховувати "нові обставини" при розгляді питання про продовження, маючи на увазі вихід росії з Чорноморської зернової угоди.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія заборонила експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Це було зроблено для усунення "вузьких місць" у логістиці та захисту місцевих фермерів від зниження цін через дешевше зерно, вироблене в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", у ході свого візиту в Україну президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна готова скасувати "агроблокаду" України після 15 вересня.