росія бомбить Одесу з однією метою: експерт розповів, як Україна може захиститися

Росія намагається знищити портову інфраструктуру, яка задіяна в реалізації зернової ініціативи

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав причини масованих ударів росії по Одесі та розповів, що Україна має один дієвий варіант захисту – і це не дипломатія.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

За словами Селезньова, ударами по Одесі росіяни намагаються позбавити Україну можливості вивозити своє зерно, незважаючи на їх вихід із зернової угоди.

"Після того, як росія вийшла з зернової угоди, виникла колізія: українська сторона готова заручитися підтримкою Туреччини та ООН і реалізовувати зернову угоду без участі рф. Технічно ми можемо вирішити це питання. Північно-західна частина Чорного моря закрита для кораблів Чорноморського флоту "Гарпунів" і "Нептунів". Якби до зернової ініціативи приєдналися військово-морські сили Турецької республіки, які б супроводжували кораблі на інших ділянках у Чорному морі, виникає питання, яка роль росії в цьому процесі. Хіба що роль піратів Сомалі — топити все і вся", — пояснив експерт.

Він додав, що така ситуація не влаштовує кремль, тому росія намагається ракетами та дронами знищити портову інфраструктуру Одеси, яка задіяна у реалізації зернової ініціативи.

"Те, що вони ніколи не зважають на супутні втрати, – це очевидно. Ми бачимо, що внаслідок застосування росіянами ракет величезна кількість руйнувань, зокрема, в історичному центрі Одеси. Всі їхні історії у виконанні маші захарової чи пєскова, мовляв, це все не ми, Україна сама обстрілює себе ракетами – для внутрішнього обивателя. Усі фахівці чудово розуміють, що спричинило ці руйнування", — зазначив Селезньов.

Він наголосив, що таким чином росія намагається вивести Україну з процесів, пов’язаних із поставками зерна на світові ринки. При цьому рф заявляє, що готова замінити нашу країну на світових ринках зерна.

"Але розраховувати на швидку реакцію всесвітніх інституцій, які відповідають, у тому числі, за безпечне переміщення вантажів морським транспортом, не слід. По-перше, в Європі та світі час відпусток. По-друге, їх часто імпотентна позиція показує, що вони не готові активно і адекватно реагувати на ті виклики, які щоразу створює рф", — констатував експерт.

Він додав, що єдиний ефективний інструментарій – це українські Сили оборони, їхня бойова робота, в тому числі й по тих місцях, де росіяни зосереджують засоби ураження.

"Добрі люди кажуть, що у Веселому вибухнув склад, на якому зберігалися ті самі "Онікси". Американський генерал Бен Годжес каже, що для потреб української армії якнайшвидше необхідно передати ракети ATACMS, які зможуть дистанційно знищувати кораблі в головній базі Чорноморського флоту, у Севастополі. Це все дуже важливо, але поки що таких ракет ми не отримали", — резюмував Селезньов.

Як повідомляв "Телеграф", Китай прокоментував обстріл Одеси і знайшов привід дорікнути Україні.