У Криму знищили партію "Оніксів"? Ці ракети запускають по Одесі та Миколаєву

Збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів

У тимчасово окупованому Криму внаслідок ранкових вибухів, попередньо по складу боєприпасів, могли бути знищені ракети "Онікс".

Інформація про це була опублікована у мережі у четвер, 24 липня.

Так, один із Telegram-каналів, посилаючись на власні джерела, заявив, що на складі БК у Джанкойському районі було знищено партію ракет П-800 "Онікс".

Варто зазначити, що саме цими ракетами російські окупанти атакували Одесу під час останніх кількох обстрілів. Разом з тим, ці ж ракети загарбники запускали й по Миколаєву.

"Збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів. Ціна однієї ракети "Онікс" становить від $1,25 до $1,30 млн", - йдеться в повідомленні.

Важливо додати, що офіційної інформації про знищення ворожих "Оніксів" поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат розповів, що російські окупанти почали бити містами ракетами "Онікс ". Зокрема, ними обстрілювали Одесу Миколаїв. Системі протиповітряної оборони важко виявити та збити ці ракети, оскільки вони летять низько, але дуже швидко.