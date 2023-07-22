У Криму приліт у одну з найбільших авіабаз окупантів: де вона розташована та що потрібно знати (карта)

У суботу, 22 липня, в окупованому Криму пролунали вибухи. У районі селища Октябрське Червоногвардійського району під удар потрапили склад із боєприпасами та нафтобаза. "Приліт" міг бути у одну з найбільших авіабаз півострова.

"Телеграф" розповідає, де могли статися вибухи.

У селі Новоіванівка поруч з Октябрським, ще з часів СРСР розташована одна з найбільших авіабаз Чорноморського флоту рф. Окупанти могли розмістити там великий склад боєприпасів. Хоча за офіційною інформацією авіабаза нібито зараз не функціонує, масштабна детонація після вибухів свідчить про інше.

Для довідки: Аеродром "Октябрське" – покинутий військовий аеродром у Криму. Один із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР. Остання ескадрилья була розформована у 1995 році, відтоді аеродром не використовувався. Проте, невідомо, що там відбувалося після окупації Криму. Судячи з детонації, росіяни могли облаштувати там військову базу.

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