Вічний фронт: в Україні вказали на серйозну проблему з Кримом

Когнітивну деокупацію Криму Україна має здійснювати вже зараз

Деокупація Криму зламає політичну стійкість влади президента росії володимира путіна, проте звільнення півострова саме по собі не вирішить проблем для України, адже без зміни політичного ладу у рф він перетвориться на "вічну прифронтову зону".

Таку думку "Телеграфу" висловив колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

"Представництво в Криму зараз займається когнітивною деокупацією Криму. Я був на презентації цієї концепції, чув там виступ двох депутатів, які сказали, що їх не цікавить, що буде з рф, коли Крим буде нашим. По-друге, не буде жодних компромісів для тих людей, які живуть на території Криму. Ці обидві тези я вважаю злочинними", — зазначив він.

Золотухін наголосив, що якщо рф буде існувати в такому ж вигляді, як зараз, і ми деокупуємо Крим, ми перетворимо його на вічну прифронтову зону.

"Тому що війна після деокупації не закінчиться. Це буде замінована акваторія, заблоковане Чорне море. Доля Криму залежить від того, чи буде рф залишатись в такому вигляді, як зараз, чи вона буде трансформована у щось безпечніше", — пояснив експерт.

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Він вважає, що когнітивну деокупацію Криму Україна має здійснювати вже зараз, як і працювати над тим, хто яку відповідальність отримає.

"Крим — це яйце Кощія. Доки Крим буде російським, путін буде демонструвати політичну стійкість. І навпаки, якщо ми його забираємо чи блокуємо — це ламання цієї стійкості", — впевнений Золотухін.

За його словами, якщо на наступних виборах у США президентом стане Дональд Трамп, то війна в Україні затягнеться на десятиріччя.

"Якщо американці оберуть Трампа, то війна не завершиться за мого життя точно. Вона буде міняти фази, але буде продовжуватись і перейде у спадок нашим дітям", — наголосив експерт.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Я не вірю, що росія розпадеться, але є інший сценарій перемоги України", — Дмитро Золотухін