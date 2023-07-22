Вечный фронт: в Украине указали на серьезную проблему с Крымом

Когнитивную деоккупацию Крыма Украина должна осуществлять уже сейчас

Деокупация Крыма сломает политическую устойчивость власти президента россии владимира путина, однако освобождение полуострова само по себе не решит проблем для Украины, ведь без изменения политического строя в рф он превратится в "вечную прифронтовую зону".

Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Представительство в Крыму сейчас занимается когнитивной деоккупацией Крыма. Я был на презентации этой концепции, слышал там выступление двух депутатов, которые сказали, что их не интересует, что будет с россией, когда Крым будет нашим. Во-вторых, не будет никаких компромиссов для тех людей, которые живут на территории Крыма. Эти оба тезиса я считаю преступными", — отметил он.

Золотухин подчеркнул, что если россия будет существовать в таком же виде, как сейчас, и мы деоккупируем Крым, он превратится в вечную прифронтовую зону.

"Потому что война после деоккупации не закончится. Это будет заминированная акватория, заблокированное Черное море. Судьба Крыма зависит от того, будет ли россия оставаться в таком виде, как сейчас, или она будет трансформирована во что-то более безопасное", — пояснил эксперт.

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Он считает, что когнитивную деоккупацию Крыма Украина должна осуществлять уже сейчас, как и работать над тем, кто какую ответственность получит.

"Крым — это яйцо Кощея. Пока Крым будет российским, пути будут демонстрировать политическую устойчивость. И наоборот, если мы его забираем или блокируем — это слом этой устойчивости", — уверен Золотухин.

По его словам, если на следующих выборах в США президентом станет Дональд Трамп, война в Украине затянется на десятилетия.

"Если американцы выберут Трампа, то война не завершится при моей жизни точно. Она будет менять фазы, но будет продолжаться и перейдет по наследству нашим детям", — подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Я не верю, что россия распадется, но есть другой сценарий победы Украины", — Дмитрий Золотухин