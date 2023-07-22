У Криму пролунали потужні вибухи: у мережі пишуть про прильоти у аеродром і нафтобазу (відео)
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Повідомляється про масштабну детонацію
У суботу, 22 липня, в окупованому Криму пролунали вибухи. За попередніми даними, в районі селища Октябрське є приліт у склад боєприпасів, також є інформація про удари по аеродрому та нафтобазі.
Про атаку повідомив окупаційний "голова" Криму сергій аксьонов, а про її наслідки пишуть місцеві Telegram-канали.
"Противником здійснена спроба нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об’єктах Червоногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", — пише гауляйтер Криму.
Зазначимо, у Октябрському розташований чи не найбільший аеродром авіації чорноморського флоту. Місцеві жителі пишуть, що там відбувається детонація. Також очевидці повідомляють, що у селищі горить нафтобаза. Крім того, звуки вибухів чути й у Джанкойському районі.
Також є інформація, що у Октябрському горить і залізнична станція "Елеваторна".
Як повідомляв "Телеграф", 21 липня потужний вибух пролунав в окупованому Сімферополі. На місці вибуху одразу почалася пожежа, яка торкнулася одразу кількох приватних підприємств. Серед них: "Фермерський острівець" з пивним магазином та аптекою.