В Крыму прогремели мощные взрывы: в сети пишут о прилетах по аэродрому и нефтебазе (видео)

В субботу, 22 июля, в оккупированном Крыму погремело несколько взрывов. По предварительным данным, в районе посёлка Октябрьское есть прилете по складу боеприпасов, также есть информация об ударах по аэродрому и нефтебазе.

Об атаке сообщил оккупационный "глава" Крыма сергей аксенов, а о ее последствиях пишут местные Telegram-каналы.

"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", — пишет гауляйтер Крыма.

Отметим, в Октябрьском находится едва ли не самый большой аэродром авиации черноморского флота. Местные жители пишут, что там происходит детонация. Также очевидцы сообщают, что в Октябрьском горит нефтебаза. Кроме того, звуки взрывов слышны и в Джанкойском районе.

Также есть информация, что в Октябрьском горит и железнодорожная станция "Элеваторная".

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