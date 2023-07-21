У Сімферополі вибухи та пожежа: відео з місця та всі деталі

Пожежа спалила кілька магазинів

У тимчасово окупованому Криму продовжуються вибухонебезпечні інциденти. 21 липня Сімферополь здригнувся від потужного вибуху.

Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки.

За їхніми даними, інцидент стався на вулиці Балаклавській.

На місці вибуху одразу почалася пожежа, яка торкнулася одразу кількох приватних підприємств. Серед них: "Фермерський острівець" з пивним магазином та аптекою.

При цьому в місті продовжують лунати вибухи. Дехто стверджує, що це можуть вибухнути кисневі балони, що знаходяться усередині будівлі.

На місце подій вже прибули місцеві рятувальники, а в мережі з’являється попередня інформація про причини того, що відбувається. Згідно з нею, у будівлі вибухнув лічильник, а потім з’явилося полум’я, яке поширилося на 400 квадратних метрів.

Район був знеструмлений, а інформації про постраждалих поки що не надходило. Ближче до 19:00 МНС росії офіційно відзвітувало про локалізацію займання.

Варто зазначити, що практично одночасно з пожежею в Сімферополі масштабна пожежа відбувся вже і на території росії. У Ростовській області спалахнув цілий склад з макулатурою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 липня невідомі знову підірвали Кримський міст.