В Крыму уничтожили партию "Ониксов"? Эти ракеты запускают по Одессе и Николаеву

Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов

Во временно оккупированном Крыму в результате утренних взрывов, предварительно, по складу боеприпасов, могли быть уничтожены ракеты "Оникс".

Информация об этом была опубликована в сети в четверг, 24 июля.

Так, один из Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники, заявил что на складе БК в Джанкойском районе была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс".

Стоит отметить, что именно этими ракетами российские оккупанты атаковали Одессу во время нескольких последних обстрелов. Вместе с тем эти же ракеты захватчики запускали и по Николаеву.

"Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Цена одной ракеты "Оникс" составляет от $1,25 до $1,30 млн", — говорится в сообщении.

Важно добавить, что официальной информации об уничтожении вражеских "Ониксов" пока не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат рассказал, что российские оккупанты начали бить по городам ракетами "Оникс". В частности ими обстреливали Одессу Николаев. Системе противовоздушной обороны тяжело обнаружить и сбить эти ракеты, поскольку они летят низко, но очень быстро.