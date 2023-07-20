По Одессе и Николаеву начали бить "Ониксами": почему эти ракеты сложно сбивать

Для уничтожения вражеских воздушных целей нужны соответствующие средства

Российские ракеты "Оникс", которые оккупанты применили ночью в атаке по Одессе и Николаеву, летят на малой высоте, но на большой скорости. Противовоздушной обороне по этой причине сложно их обнаружить и сбить.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", – отметил он.

Также Юрий Игнат подчеркнул, что именно поэтому затруднено обнаружение и уничтожение вражеских ракет.

"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно в конце концов какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", — сказал спикер.

Он добавил, что сбивать "Ониксы" на большой скорости и на малой высоте теми средствами ПВО, которые сейчас есть в Украине, вряд ли возможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты атакуют Одессу уже несколько ночей подряд. 18 июля захватчики ударили по городу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. В результате есть множество разрушений и один пострадавший человек.