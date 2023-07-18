Пострадали дома и морской порт: в Одессе показали последствия атаки "шахедов"

Воздушные цели врага удалось сбить, но упавшие обломки наделали больших неприятностей

В ночь на 18 июля российские оккупанты массировано атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136. В результате в городе есть повреждения, а среди мирного населения пострадал один человек.

Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook, опубликовав фотографии последствий происшествия.

"Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров", — говорится в сообщении.

Все ракеты удалось сбить силами противовоздушной обороны. Однако их обломки наделали немало неприятностей

"К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован", — рассказывают в ОК "Юг".

Также отмечается, что на подлете с моря в Одесской области был уничтожен 21 дрон-камикадзе "Shahed-136".

В то же время ночную атаку прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что атака на Одессу и Николаев является еще одним доказательством, что россия хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, которые зависят от продовольственного экспорта.

"Мир должен понимать, что цель россии — это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", — отметил он.

В Офисе Генпрокурора Украины отметили, что по факту массированной атаки начато досудебное расследование.

"В результате атаки врага 74-летний мужчина получил множественные ранения, он госпитализирован в больницу. Повреждения получили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ряд пропагандистских российских изданий написал об атаке Одессы этой ночью с акцентом на то, что это якобы был ответ за удар по Крымскому мосту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому во Львове. В результате погибли шесть человек.