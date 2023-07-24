Есть прилет по складу оккупантов: утро в Крыму началось с мощных взрывов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети пишут о ракетах, в то время как "власти" Крыма сообщают о беспилотниках
Утром 24 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Предварительно, есть прилеты по вражескому складу с боеприпасами в Джанкойском районе. Это недалеко от места, где 22 июля был зафиксирован прилет по аэродрому.
Как пишут российские СМИ, речь идет о складе в селе Вольное.
"Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольное в Джанкойском районе в Крыму, после чего начался пожар", — пишут росСМИ.
В то же время другие паблики сообщают, что громко было также и в районе аэродрома в селе Веселое Красногвардейского района.
Отметим, что поселки Вольное и Веселое граничат друг с другом.
"Сейчас минут 20 уже бахает, кто знает снаряды рвутся или что", — пишут в сети.
В то же время так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбили 11 беспилотников.
"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", — уточнил он.
Он добавил, что движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь временно приостановили.
Ранее "Телеграф" писал о том, что 21 июля мощный взрыв прогремел в оккупированном Симферополе.