Есть прилет по складу оккупантов: утро в Крыму началось с мощных взрывов (видео)

В сети пишут о ракетах, в то время как "власти" Крыма сообщают о беспилотниках

Утром 24 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Предварительно, есть прилеты по вражескому складу с боеприпасами в Джанкойском районе. Это недалеко от места, где 22 июля был зафиксирован прилет по аэродрому.

Как пишут российские СМИ, речь идет о складе в селе Вольное.

"Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Вольное в Джанкойском районе в Крыму, после чего начался пожар", — пишут росСМИ.

В то же время другие паблики сообщают, что громко было также и в районе аэродрома в селе Веселое Красногвардейского района.

Отметим, что поселки Вольное и Веселое граничат друг с другом.

"Сейчас минут 20 уже бахает, кто знает снаряды рвутся или что", — пишут в сети.

В то же время так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбили 11 беспилотников.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", — уточнил он.

Он добавил, что движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь временно приостановили.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 21 июля мощный взрыв прогремел в оккупированном Симферополе.