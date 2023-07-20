По Одесі та Миколаєву почали бити "Оніксами": чому ці ракети складно збивати

Для знищення ворожих повітряних цілей потрібні відповідні засоби

Російські ракети "Онікс", які окупанти застосували вночі в атаці по Одесі та Миколаєву, летять на малій висоті, але на великій швидкості. Протиповітряній обороні з цієї причини складно їх виявити та збити.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км на годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою, щоб знищити корабель", – зазначив він.

Також Юрій Ігнат наголосив, що саме тому утруднено виявлення та знищення ворожих ракет.

"Важко з такими ракетами боротися, але впливати можна, зрештою, якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", — сказав спікер.

Він додав, що збивати "Онікси" на великій швидкості та на малій висоті тими засобами ППО, які зараз є в Україні, навряд чи можливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти атакують Одесу вже кілька ночей поспіль. 18 липня загарбники вдарили по місту крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. В результаті є безліч руйнувань і одна постраждала людина.