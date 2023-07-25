россия бомбит Одессу с одной целью: эксперт рассказал, как Украина может защититься

россия пытается уничтожить портовую инфраструктуру, которая задействована в реализации зерновой инициативы

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал причины массированных ударов россии по Одессе и рассказал, что Украина имеет один действенный вариант защиты — и это не дипломатия.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

По словам Селезнева, ударами по Одессе россияне пытаются лишить Украину возможности вывозить свое зерно несмотря на их выход из зернового соглашения.

"После того, как россия вышла из зерновой сделки, возникла коллизия: украинская сторона готова заручиться поддержкой Турции и ООН и реализовывать зерновую сделку без участия рф. Технически мы можем решить этот вопрос. Северо-западная часть Черного моря закрыта для кораблей Черноморского флота, они боятся высовываться из-за мыса Тарханкут, потому как могут попасть в зону поражения наших "Гарпунов" и "Нептунов". Если бы к зерновой инициативе присоединились военно-морские силы Турецкой республики, которые бы сопровождали корабли на иных участках в Черном море, возникает вопрос, какова роль рф в этом процессе. Разве что роль сомалийских пиратов – топить все и вся", — пояснил эксперт.

Он добавил, что такая ситуация не устраивает кремль, поэтому россия пытается ракетами и дронами уничтожить портовую инфраструктуру Одессы, которая задействована в реализации зерновой инициативы.

"То, что они никогда не обращают внимания на сопутствующие потери – это очевидно. Мы видим, что в результате применения россиянами ракет огромное количество разрушений, в том числе в историческом центре Одессы. Все их истории в исполнении маши захаровой или пескова, мол, это все не мы, Украина сама обстреливает себя ракетами – для внутреннего обывателя. Все специалисты прекрасно понимают, что стало причиной этих разрушений", — отметил Селезнев.

Он подчеркнул, что таким образом россия пытается вывести Украину из процессов, связанных с предоставлением зерна на мировые рынки. При этом, рф заявляет, что готова заменить нашу страну на мировых рынках зерна.

"Но рассчитывать на скорую реакцию всемирных институций, которые отвечают, в том числе, за безопасное перемещение грузов морским транспортом, не следует. Во-первых, в Европе и мире время отпусков. Во-вторых, их часто импотентная позиция показывает, что они не готовы активно и адекватно реагировать на те вызовы, которые всякий раз создает рф", — констатировал эксперт.

Он добавил, что единственный эффективный инструментарий – это украинские Силы обороны, их боевая работа, в том числе и по тем местам, где россияне сосредотачивают средства поражения.

"Добрые люди говорят, что в Веселом взорвался склад, на котором хранились те самые "Ониксы". Американский генерал Бен Ходжес говорит, что для нужд украинской армии как можно быстрее необходимо передать ракеты ATACMS, которые смогут дистанционно уничтожать корабли в главной базе Черноморского флота, в Севастополе. Это все очень важно, но пока таких ракет мы не получили", — резюмировал Селезнев.

Как сообщал "Телеграф", Китай прокомментировал обстрел Одессы и нашел повод упрекнуть Украину.