В Поднебесной призывают к переговорам

В Китае прокомментировали разрушительный российский удар по гражданской инфраструктуре в Одессе, но не забыли упрекнуть и Украину за кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, комментируя последние атаки россиян по центру Одессы, которое, к слову, находится под охраной ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел КНР высказало надежду, что Украина и рф "будут отданы политическому урегулированию" войны.

В контексте российско-украинской войны спикер МИД отметила, что Китай "не причастен к возникновению кризиса в Украине и не является стороной этого конфликта". По ее словам, позиция Китая по поводу "украинского кризиса" остается последовательной и четкой и заключается в содействии мирным переговорам, которые в Пекине считают единственным путем прекращения войны.

В то же время, в МИД избежали ответа на вопрос о том, контактирует ли Пекин с российской стороной по поводу обстрелов россиянами портов Одессы с зернохранилищами и исторических памятников на территории города, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Стоит отметить, что Китай является одним из основателей данной организации.

При этом, в Поднебесной решили прокомментировать и уничтожения российского пропагандиста из "РИА Новости". Представитель Министерства отметила, что что Китай уже заявлял о возможных гуманитарных проблемах из-за поставки кассетных боеприпасов Киеву, а также призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия вышла из "зерновой сделки". И пока в Украине рассматривают вариант её продления уже без россии, в стране-агрессора решили устроить блокаду судоходства в Международных водах Черного моря, а также бомбить порты и их инфраструктуру. От новых массированных атак больше всего страдает Одесса. Например, только за ночь 23 июля по областному центру выпустили пять видов ракет. Погиб человек, а разрушения получили и гражданский объекты. В частности, был разрушен Спасо-Преображенский собор.