Российские ракеты повредили румынское судно в порту Рени: все подробности

В результате атак рф на украинские порты на Дунае, ни один румынский гражданин не пострадал

В ходе обстрела россией украинского дунайского порта Рени в ночь на 24 июля было повреждено румынское судно.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии, пишет HotNews.ro.

В ведомстве заявили, что через представителей генерального консульства в Одессе, которое временно работает в центральном офисе Министерства, провели расследование инцидента с румынским судном в порту Рени.

По предварительной информации, которую румынской стороне предоставили украинские власти, судно получило незначительные повреждения и смогло продолжить рейс.

Как сообщили в МИД Румынии, в результате атак на украинские порты на Дунае, ни один румынский гражданин не пострадал.

Напомним, в ночь на 24 июля оккупанты нанесли очередной удар по Одесской области. Его целью стала портовая инфраструктура Дуная. Был разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. Одном из производственных помещений охватил пожар. В порту находилось шесть румынских судов, после атаки их переместили на румынскую сторону Дуная.

Как сообщал "Телеграф", президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с осуждением этой российской атаки. Он заявил, что эта эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море.