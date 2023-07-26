Російські ракети пошкодили румунське судно в порту Рені: всі подробиці

Внаслідок атак рф на українські порти на Дунаї, жоден румунський громадянин не постраждав

У ході обстрілу росією українського дунайського порту Рені в ніч проти 24 липня було пошкоджено румунське судно.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Румунії, пише HotNews.ro.

У відомстві заявили, що через представників генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює у центральному офісі Міністерства, провели розслідування інциденту з румунським судном у порту Рені.

За попередньою інформацією, яку румунській стороні надала українська влада, судно зазнало незначних пошкоджень і змогло продовжити рейс.

Як повідомили в МЗС Румунії, внаслідок атак на українські порти на Дунаї жоден румунський громадянин не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня окупанти завдали чергового удару по Одеській області. Його метою стала портова інфраструктура Дунаю. Було зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. Одне з виробничих приміщень охопила пожежа. У порту було шість румунських суден, після атаки їх перемістили на румунську сторону Дунаю.

Як повідомляв "Телеграф", президент Румунії Клаус Йоханніс виступив із засудженням цієї російської атаки. Він заявив, що ця ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі.