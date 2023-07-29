путин назвал условие для возвращения россии в зерновую сделку

Глава кремля напомнил о своих требованиях

Российский диктатор владимир путин вечером субботы встретился с российскими пропагандистами и рассказал об итогах саммита россия-Африка. Кроме того, он упомянул и о судьбе зерновой сделки.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, путин заявил, что участие в инициативе по экспорту зерна из Украины никак не связан с мирным процессом.

При этом он добавил, что миру стоит исполнить требования россии прежде чем будут идти разговоры о ее возвращении в соглашение.

По его словам, на мировом рынке после выхода из сделки цены "немножко подросли", что приведет к тому, что российские компании получат больше прибыли и уплатят больше налогов. Диктатор также заявил, что россия якобы намерена поделиться частью своего дохода с беднейшими странами мира.

Вместе с тем путин отметил, что его страна была и осталась на первом месте в мире по производству пшеницы и готова отправить некоторые ее объемы в страны Африки бесплатно.

Напомним, ранее он называл шесть условий для возобновления работы зернового коридора, а именно:

активизации экспорта российского зерна;

подключения банков к SWIFT;

отмены "всех ограничений";

возобновления поставок запчастей для сельхозтехники;

решения вопроса со страхованием российских судов;

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Как сообщалось ранее, 17 июля россия сообщила, о том, что не планирует больше выполнять условия зерновой сделки и выходит из соглашения. 19 июля она объявила, что часть нейтральных вод в акватории Черного моря является "временно опасной" зоной и пригрозила топить суда, которые следуют в украинские порты.

21 июля украинское Минобороны ответило на эту выходку россии и аналогичным образом объявило о блокаде российских портов.

С тех пор украинские черноморские порты подвергались жестким ракетным ударам, вследствие которых пострадал, в том числе и исторический центр Одессы.