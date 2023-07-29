Подкупить не получилось? Президент ЮАР напомнил путину о важном вопросе, связанном с Украиной

Уловка лидера кремля не сработала

На форуме "россия-Африка" в санкт-петербурге президент рф владимир путин заявил, что россия готова не только бесплатно поставлять зерно африканским странам, но и привозить его туда за свой счет. Однако участники встречи не дали себя соблазнить российскими подачками, а настаивают на возобновлении действия "зернового соглашения".

В частности к этому призвал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, его заявление опубликовал сайт кремля.

"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина – ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", — сказал он.

Сирил Рамафоса подчеркнул, что руководители африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента", имея в виду "подарки" путина.

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера", – отметил президент ЮАР.

Напомним, путин заявил, что с "учетом ожидаемого рекордного урожая", рф готова направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно. Он добавил, что якобы "именно россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность". По его словам, рф готова бесплатно направить в следующие четыре месяца по 25-50 тысяч тонн зерна Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали, Cомали, ЦАР, Эритрее. Более того, она бесплатно доставит зерно.

кроме того, глава кремля на встрече с африканскими лидерами по Украине заявил, что нейтральный статус Украины для россии "имеет принципиальное значение", лицемерно добавив, что россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации. Он также упомянул, что подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом.

Как сообщал "Телеграф", на встрече с лидерами африканских стран путин оправдывал свою агрессию в Украине тем, что с ним не хотят вести переговоры, обвиняя в этом и Запад и нашу страну.