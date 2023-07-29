путін назвав умову для повернення росії в зернову угоду

Глава кремля нагадав про свої вимоги

Російський диктатор володимир путін ввечері суботи зустрівся з російськими пропагандистами і розповів про підсумки саміту росія-Африка. Крім того, він згадав і долю зернової угоди.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, путін заявив, що участь в ініціативі щодо експорту зерна з України ніяк не пов’язана з мирним процесом.

При цьому він додав, що світові варто виконати вимоги росії, перш ніж йдуть розмови про її повернення в угоду.

За його словами, на світовому ринку після виходу з угоди ціни "трохи підросли", що призведе до того, що російські компанії отримають більше прибутку та сплатять більше податків. Диктатор також заявив, що росія нібито має намір поділитися частиною свого доходу із найбіднішими країнами світу.

Водночас путін зазначив, що його країна була і залишилася на першому місці у світі з виробництва пшениці та готова відправити деякі її обсяги до країн Африки безкоштовно.

Нагадаємо, раніше він називав шість умов для відновлення роботи зернового коридору, а саме:

активізації експорту російського зерна;

підключення банків до SWIFT;

скасування "всіх обмежень";

поновлення постачання запчастин для сільгосптехніки;

вирішення питання зі страхуванням російських судів;

поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Як повідомлялося раніше, 17 липня росія повідомила, що не планує більше виконувати умови зернової угоди і виходить з угоди. 19 липня вона оголосила, що частина нейтральних вод в акваторії Чорного моря є "тимчасово небезпечною" зоною і пригрозила топити судна, які прямують до українських портів.

21 липня українське Міноборони відповіло на цю витівку рф і аналогічним чином оголосило про блокаду російських портів.

З того часу українські чорноморські порти зазнавали жорстких ракетних ударів, внаслідок яких постраждав, у тому числі й історичний центр Одеси.