Хитрість лідера кремля не спрацювала

На форумі "росія-Африка" в санкт-петербурзі президент рф Володимир Путін заявив, що росія готова не тільки безкоштовно постачати зерно африканським країнам, але і привозити його туди власним коштом. Проте учасники зустрічі не дали себе спокусити російськими подачками, а наполягають на поновленні дії "зернової угоди".

Зокрема, до цього закликав президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, його заяву опублікував сайт кремля.

"У той момент, коли ми слухали ваш (путіна – ред.) виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоби Чорне море було відкрито для світових ринків", — сказав він.

Сиріл Рамафоса наголосив, що керівники африканських країн "прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дарунки" для Африканського континенту", маючи на увазі "подарунки" путіна.

"Ми, звичайно, розуміємо, що ви з щедрості вирішили безкоштовно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними труднощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, наголошуємо на цьому. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання — добитися якихось постачань такого характеру", – зазначив президент ПАР.

Нагадаємо, путін заявив, що з "обліком очікуваного рекордного врожаю", росія готова безоплатно направити зерно країнам Африки. Він додав, що нібито "саме росія робить істотний внесок у глобальну продовольчу безпеку". За його словами, рф готова безкоштовно направити в наступні чотири місяці по 25-50 тисяч тонн зерна Зімбабве, Буркіна-Фасо, Малі, Cомалі, ЦАР, Еритреї. Більш того, вона безкоштовно доставить зерно.

Також глава кремля на зустрічі з африканськими лідерами по Україні заявив, що нейтральний статус України для рф "має принципове значення", лицемірно додавши, що росія готова шукати шляхи мирного врегулювання ситуації. Він також згадав, що підхід африканської місії по Україні перегукується з китайським мирним планом.

Як повідомляв "Телеграф", на зустрічі з лідерами африканських країн путін виправдовував свою агресію в Україні тим, що з ним не хочуть вести переговори, звинувачуючи в цьому і Захід, і нашу країну.