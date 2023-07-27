"Аж ботокс поплив": у мережі гадають, чому гундяєв забув по батькові путіна (відео)

У мережі одразу помітили курйозний інцидент

У Санкт-Петербурзі (рф) 27 липня проходить саміт росія-Африка, який не обійшовся без неприємних для путіна казусів. Відбулася без перебільшення "зрада" — його прихильник патріарх кирилл забув по батькові свого "володаря".

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, з якихось невідомих причин глава РПЦ назвав путіна "васильовичем".

"Ваша величність вельмишановний володимир васильович", — ляпнув кирило.

У мережі одразу помітили курйозний інцидент і почали припускати, чому так могло статися. Під час цих роздумів користувачі згенерували багато жартів і мемів. Так, наприклад, дехто іронічно припустив, що просто кирило настільки старий, що переплутав путіна зі своїм колишнім "начальником" — Іваном Грозним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нещодавно посміховиськом на зустрічі з путіним став його колега лукашенко. Той приніс йому карту та погрожував полякам. Але путін теж не відставав від самопроголошеного президента і видав від себе пару безглуздих заяв.

Також ми повідомляли, що путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ, але в мережі його підняли на сміх.