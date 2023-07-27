"Аж ботокс поплыл": в сети гадают, почему гундяев забыл отчество путина (видео)

В сети сразу подметили курьезный инцидент

В Санкт-Петербурге (рф) 27 июля проходит саммит россия-Африка, который не обошелся без неприятных для путина казусов. Произошла без преувеличения "зрада" — его прихлебатель патриарх кирилл забыл отчество своего "владыки".

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по каким-то неизвестным причинам глава РПЦ назвал путина "васильевичем".

"Ваше превосходительство глубокоуважаемый владимир васильевич", — ляпнул кирилл.

В сети сразу подметили курьезный инцидент и начали предполагать, почему так могло случиться. Во время этих раздумий пользователи сгенерировали массу шуток и мемов. Так, например, некоторые иронично предположили, что просто кирилл настолько старый, что перепутал путина со своим бывшим "начальником" — Иваном Грозным.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно посмешищем на встрече с путиным стал его коллега лукашенко. Тот принес ему карту и угрожал полякам. Но путин тоже не отставал от самопровозглашенного президента и выдал от себя пару бредовых заявлений.

Также мы сообщали, что что путин разозлился из-за кассетных боеприпасов для ВСУ, но в сети его подняли на смех.