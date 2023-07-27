путин решил подкупить Африку зерном и русским языком: неподалеку от него засветился пригожин (фото)

Глава кремля бросил все силы на "соблазнение" континента

В российском Санкт-Петербурге проходит форум "россия-Африка", в ходе которого президент россии владимир путин заявил, что россия готова не только бесплатно поставлять зерно африканским странам, но и привозить его туда за свой счет. Пообещал диктатор и другие "бонусы".

Об этом сообщают росСМИ.

путин заявил, что с "учетом ожидаемого рекордного урожая", рф готова направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно. Он добавил, что якобы "именно россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность"

"россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали, Cомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна", — пообещал путин.

Кроме того, по словам главы кремля, рф планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов, а также изучит возможность открытия там школ с изучением предметов на русском языке. путин заявил, что изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке "заложит основу для развития дальнейшего сотрудничества".

Также в планах россии усилить свою пропаганду в Африке — путин отметил, что "необходимо формировать общее информационное пространство россии и Африки" и сообщил об открытии там представительств ведущих росСМИ.

"Изюминкой" форума стало появление на Форуме неудавшегося "мятежника", главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина — в Петербурге он встретился с представителями Центральноафриканской Республики.

Как сообщал "Телеграф", тем временем в Республике Нигер в Африке военные заявили о захвате власти, это может быть связано с Беларусью и "вагнеровцами".