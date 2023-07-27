путін вирішив підкупити Африку зерном та російською мовою: неподалік від нього засвітився пригожин (фото)

Глава кремля кинув усі сили на "зваблення" континенту

У російському Санкт-Петербурзі проходить форум "росія-Африка", в ході якого президент рф володимир путін заявив, що росія готова не тільки безкоштовно постачати зерно африканським країнам, але і привозити його туди власним коштом. Пообіцяв диктатор та інші "бонуси".

Про це повідомляють росЗМІ.

путін заявив, що з "урахуванням очікуваного рекордного врожаю", росія готова направити зерно країнам Африки безоплатно. Він додав, що нібито "саме росія робить істотний внесок у глобальну продовольчу безпеку".

"росія готова безкоштовно направити наступні чотири місяці Зімбабве, Буркіна-Фасо, Малі, Cомалі, ПАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна", — пообіцяв путін.

Крім того, за словами глави кремля, росія планує відкрити в Африці філії провідних російських вузів, а також вивчить можливість відкриття там шкіл з вивченням предметів російською мовою. путін заявив, що вивчення російської мови та впровадження російських освітніх стандартів в Африці "закладе основу для розвитку подальшої співпраці".

Також у планах рф посилити свою пропаганду в Африці — путін зазначив, що "необхідно формувати спільний інформаційний простір росії та Африки" і повідомив про відкриття там представництв провідних росЗМІ.

"Родзинкою" форуму стала поява на Форумі невдалого "бунтівника", голови ПВК "Вагнера" євгена пригожина — у Петербурзі він зустрівся з представниками Центральноафриканської Республіки.

Як повідомляв "Телеграф", тим часом у Республіці Нігер в Африці військові заявили про захоплення влади, це може бути пов’язане з Білоруссю та "вагнерівцями".