Изгнание Франции из Мали финансировал кремль. Продолжит ли Макрон миротворческие заигрывания с путиным

Почему россии удалось победить Францию в борьбе за Африканский регион

На днях в выступлении, посвященном неудачному путчу в россии, владимир путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством. Помимо признания того, что кремль буквально "кормил с руки" мятежников, едва не подписавших ему смертный приговор, своим заявлением диктатор невольно пролил свет на деятельность пригожинских наемников в странах Африки. Особенно интересной сейчас выглядит ситуация в Мали, откуда в 2022 году при содействии "вагнеровцев" были изгнаны французские миротворцы, ведь ранее глава рф отрицал связь с боевиками и контроль над ними в бывших французских колониях.

"Телеграф" разбирался, как чистосердечное признание путина может повлиять на отношения россии с Францией, и станет ли это последней каплей для Эммануэля Макрона, долгое время пытавшегося сохранить лицо кремлевскому диктатору.

Африканские страсти

Когда в 2013 году президент Франции Франсуа Олланд по просьбе официального Бамако вводил миротворческие войска в Мали, чтобы защитить пять регионов северо-западной Африки от джихадистов, связанных с ИГИЛ и "Аль-Каидой", местное население встречало французов как спасителей. Однако уже через несколько лет отношения между малийцами и бывшими колонизаторами ухудшились, а после двух военных переворотов 2020 и 2021 годов, в результате которых власть захватила хунта, Франции пришлось не только отозвать посла, но и вывести из Мали всех своих военных. Одновременно с этим малийцы выбирают себе нового "миротворца и спасителя" — владимира путина.

Такое "стечение обстоятельств" на самом деле является закономерным результатом многолетней антизападной пропаганды в Африке, проводимой кремлем при военной поддержке ЧВК "Вагнер". Последние, по неподтвержденным данным, приложили руку к смене власти в регионе, а после отъезда французских миротворцев заняли их военную базу в районе Менака.

В 2019 году путин отрицал связь с пригожиным и всячески дистанцировался от деятельности его наемников на Африканском континенте. Однако после недавнего признания диктатора в государственном содержании ЧВК "Вагнер" можно утверждать, что поддержка военных переворотов в Мали с последующим изгнанием из региона Франции финансировалась именно за счет кремля.

По словам директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, хотя вмешательство вагнеровцев в госпереворот в Бамако нельзя назвать решающим аспектом, влияние россии на политические настроения в регионе было значительным. Так, российские боевики пришли в Мали на фоне уже существующих серьезных разногласий между французами и руководством республики, действуя по принципу "падающего — подтолкни".

"Европейцы предлагали местному правительству отстроить армию, восстановить институции безопасности, однако выставляли определенные условия. Например, проведение люстрации в армии, чтобы преступники уже не могли занимать свои должности и иметь влияние на новую систему. Новое руководство Мали категорически не соглашалось с этим, ведь принцип лояльности для них был важнее принципа институтов, что присуще всем диктатурам. Таким образом, французам не удалось найти формат, который позволял бы им активно сотрудничать. И именно в это время в качестве альтернативы в республике появились "вагнеровцы", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Успех россии в странах Африки обусловлен беспринципностью кремля в методах достижения своих целей, отмечает Игорь Семиволос. Использование ЧВК, отказ от ответственности за любые их действия и тотальная антизападная пропаганда позволяют россии влиять на внутренние политические процессы в республиках, договариваясь с местными властями.

По словам эксперта, новые власти Мали не были заинтересованы в реформах и восстановлении республики. Собственно, потребности было всего две: гарантии безопасности для высшего руководства и обучение подразделений армии. Согласившись удовлетворить их, россия получила желаемое влияние на этой территории.

"Французы не могли конкурировать с рф в этом смысле, ведь были ограничены рамками законов, определенных правил и действовали под пристальным наблюдением мировой прессы. Тогда путин опровергал свою причастность к этим событиям, однако теперь становится очевидно, что россия просто воспользовалась принципом беззакония, чтобы обыграть Францию и других претендентов на любое влияние в регионе», – объясняет Игорь Семиволос.

"Проглотит" ли Франция очередную дерзость путина

С начала полномасштабной войны в Украине президент Франции Эммануэль Макрон пытался сохранить лицо кремлевскому диктатору, избегая острых реакций на его захватническую политику. Неоправданную лояльность к агрессору политик объяснял желанием сгладить ситуацию и как можно скорее "принести мир" в Украину.

Одно из самых резких заявлений французского лидера относительно россии в 2022 году было сделано именно во время визита в Африку. Тогда он назвал рф "одной из последних имперских колониальных потуг" и выражал обеспокоенность тем, что кремль использует слабость африканских демократий и сотрудничает с военными режимами, активно задействуя дезинформацию для оправдания последствий войны для мировой экономики.

На просьбу прокомментировать упреки о злоупотреблении Франции своими экономическими и политическими связями в бывших колониях, Макрон ответил: "Такое восприятие подпитывается другими и является политическим проектом. Я не дурак: многие влиятельные деятели, которые иногда высказываются в ваших программах, получают деньги от россиян. Мы знаем, кто они. Ряд игроков, которые хотят увеличить свое влияние в Африке, делает это, чтобы нанести вред Франции, ее языку, чтобы посеять сомнения и прежде всего удовлетворить определенные собственные интересы", — заявил он.

Кроме того, президент Франции назвал события в Центральноафриканской Республике "хищническим проектом", который с помощью военной хунты осуществляет россия, отодвинув Францию в сторону, пишет Reuters.

Несмотря на обострение риторики Эммануэля Макрона, рассчитывать на жесткую реакцию Франции из-за признания путиным связей с ЧВК "Вагнер" не стоит, считает политический эксперт Олег Лесной. Аналитик отмечает: в Европе хорошо помнят, как четыре года назад глава кремля открещивался от пригожинских наемников, называя их членами частной компании, поэтому сегодняшние заявления путина о государственном содержании ЧВК не могли остаться без внимания в Париже.

"Фактически вагнеровцы за колоссальные суммы из государственного бюджета рф решали вопрос относительно Франции в Африке. Логичной реакцией Парижа было бы, как минимум, вызвать посла и выразить ноту протеста россии, ведь такое поведение, мягко говоря, не дружественно. Эта ситуация могла стать моментом истины и возможностью для Макрона четко очертить свою позицию, однако, вспоминая реакцию (а точнее ее отсутствие) Европы на прилеты ракет в Польшу, подрыв Каховской ГЭС и другой произвол россии, вероятнее всего, этот инцидент также будет рассмотрен Парижем сквозь пальцы, по принципу "кто старое помянет…", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Олег Лесной уверен: окончательно искоренить вековой французский пиетет к россии сможет лишь пересечение путиным последних "красных линий" цивилизованного Запада, в частности применение тактического ядерного оружия. Решившись на этот шаг, кремль по всей вероятности оттолкнет от себя не только миролюбивого Макрона, но и более прагматических партнеров – Китай и Индию.

"По-моему, такой сценарий — вопрос времени. Проблема в том, что это станет слишком большой ценой для "прозрения". Гораздо логичнее было бы действовать превентивно, давая четкую и жесткую оценку всем действиям диктатора и государства-агрессора в целом, а не ждать глобальной катастрофы, чтобы назвать вещи своими именами", — отмечает политолог.