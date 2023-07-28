путін натякає, що дуже хоче переговорів: поскаржився Африці на Україну та Захід

Глава кремля не перестає намагатися залучити представників Африки на свій бік

Виступаючи на саміті "росія-Африка" в санкт-петербургзі, президент рф володимир путін почав виправдовуватися за те, що продовжує вести війну в Україні. Він поскаржився, що з ними "відмовляються вести переговори".

Цей фрагмент виступу глави кремля опубліковано у мережі.

росія, за словами путіна, згодна, що "всі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів".

"Але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз для безпеки росії з боку США та НАТО. А вони відмовляються від переговорів щодо забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи росію", — сказав диктатор.

Він додав, що й Україна відмовляється від переговорів.

"Офіційно про це заявили, і президент України прийняв відповідний декрет з цього питання. Ми неодноразово говорили, і я офіційно заявляв, що ми готові до цих переговорів. Але ж ми не можемо їх нав’язувати. Тому треба вести діалог і з тою стороною", — виправдовується президент росії за свою агресію.

Слід зазначити, що обличчя слухачів, які швидко показала камера, були досить скептичними.

Раніше "Телеграф" розповідав про конфуз, який відбувся на саміті росія-Африка за участю патріарха кирила: той забув по батькові путіна і назвав його "ваше превосходительство вельмишановний володимир васильович".