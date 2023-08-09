На заводі, що вибухнув під москвою, росіяни розробляли "стелс-винищувач": про що мова (відео)

Декілька людей вважаються зниклими безвісти

У Підмосков’ї в місті Сергієв Посад на Загорському оптико-механічному заводі стався вибух. Вибухова хвиля сильно пошкодила автомобіль, відомо про десятьох загиблих.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Момент вибуху на заводі потрапив на відеореєстратор водія, який був неподалік.

Версій вибуху, що стався на складі піротехніки, розглядається дещо: порушення промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів, диверсія та навіть удар дрону. Слідчі припускають, що БПЛА міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.

За попередньою інформацією, постраждали 60 людей, а ще десять загинули — їхні тіла знайшли на місці вибуху. Завали заводу ще не розібрані до кінця, тому кількість загиблих може зрости. Також близько восьми людей вважаються зниклими безвісти.

Після пригоди генерального директора фірми Сергія Чанкаєва відвезли на допит. Сам чоловік стверджував, що вибух стався не так на складі піротехнічних виробів, але в сусідньому складі, де зберігалися металеві труби. У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

Що відомо про літак "Посланник"?

"Посланник" — це далекий бомбардувальник-ракетоносець, розробка якого для міноборони ведеться з 2009 року. Цей літак спроектували по схемі "літаюче крило", а в його конструкції будуть застосовувати технології та матеріали, які знижуватимуть його помітність — так звані стелс-технології. Цей літак буде здатний нести діючі та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби та гіперзвукову зброю, а також буде оснащено новітніми засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби. "Посланник" нібито навіть зможе долати передові рубежі протиповітряної оборони НАТО непоміченим.

Бомбардувальник-ракетоносець має надійти на озброєння армії росії до 2027 року і замінить всю лінійку військових літаків дальньої авіації (Ту-22, Ту-95 та Ту-160).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Владивостоці пролунав вибух у районі військово-морської бази. Місцевих жителів попросили мовчати про те, що сталося.