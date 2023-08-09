Надпотужний вибух пролунав у Підмосков’ї, у будинках вибило вікна, росЗМІ пишуть про безпілотник: відео

Російські міста продовжують страждати від невідомого "хлопка". Цього разу потужний вибух струсив Московську область.

Про це повідомляють російські інтернет-паблік.

За даними мережі, вдень 9 серпня вибухнув Загорський оптико-механічний завод у Сергієвому Посаді.

Повідомляється, що вибух був настільки потужним, що у сусідніх будинках вибило вікна. Над місцем подій піднявся гігантський "гриб" із диму, що нагадує "ядерний".

Згідно з попередніми даними, місцем вибуху на заводі був склад із піротехнікою компанії Піро-Рос. Вона орендувала приміщення біля ЗОМЗ. Постраждали щонайменше 25 людей.

З території заводу оголошено евакуацію.

Варто зазначити, що Загорський оптико-механічний завод займався виробництвом прицільних пристроїв для зброї, тепловізорів, головок самонаведення ракет, біноклів та приладів нічного бачення.

При цьому російська пропаганда вже заплуталася у своїх повідомленнях. Якщо спочатку заявлялося про атаку БПЛА, то вже зараз ця інформація нібито не підтверджується.

У мережі публікують відео із території самого заводу. На них можна побачити масштаби руйнувань.

Сам момент вибуху також потрапив на камери у різних куточках міста. Вибухова хвиля була досить потужною.