У російському Таганрозі пролунав потужний вибух: відео та всі подробиці

Люди опинилися під завалами

У Росії триває низка вибухонебезпечних інцидентів. Цього разу найпотужніша "бавовна" відвідала Таганрог.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так, за даними місцевих жителів, вдень 28 липня Таганрог струсонув потужний вибух. Вже через секунду в небо здійнявся величезний стовп диму. Повідомляється, що "бавовна" була настільки потужною, що біля прилеглих будинків повилітали вікна.

За даними місцевих пабліків вибух стався в районі аквапарку "Блакитний" на вулиці Адмірала Крюйса. Його причина поки невідома, але багато росіян стверджують, що це був приліт БПЛА чи ракети.

На місце вже поспішили медики та поліцейські. За попередньою інформацією, під завалами в ресторані "Чехів сад", що знаходиться поряд із місцем вибуху, перебувають люди.

Розташування закладу на карті:

Росіяни у справжній паніці, а офіційної інформації поки що не надходило.

Деякі паблики стверджують, що вибух пролунав у дворі державного банку, що знаходиться поряд із кафе "Чехів сад". Згідно з попередніми даними, вже відомо про перших постраждалих.

На місці вибуху знаходиться глибока вирва, місцеві кажуть "ракета прилетіла".

Вже відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих.

У мережі з’явилося відео, де нібито місцевий мешканець розповідає, що причиною вибуху могло стати необережне поводження з боєприпасами.

Російські ЗМІ, посилаючись на дані екстрених служб, пишуть, що кількість постраждалих продовжує зростати. Станом на 16.45 за Києвом воно вже становить 10 осіб. На місці вибуху також продовжують знаходити "уламки від невідомого снаряда".

Кількість постраждалих зросла вже до 12. Одна людина — зникла безвісти.