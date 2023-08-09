За 9 тисяч кілометрів від москви: у Владивостоці пролунав вибух, людей просять мовчати (відео)

У ФСБ просили людей мовчати

Вночі 9 серпня про вибух повідомили мешканці російського Владивостока. Він прогримів у районі військово-морської бази.

Про нічні події пишуть місцеві паблики.

За словами очевидців, голосно тут було близько 3:30 ранку за місцевим часом.

"Якийсь вибух був з боку бази військово-морської! Поліцію пожежників і навіть ФСБ вже викликали. Весь будинок прокинувся!" — пишуть у мережі.

Водночас, місцевий політик Максим Чихунов розповів, що людей попросили мовчати про те, що сталося. Таке прохання звучало від співробітників ФСБ.

"Вранці приїжджали співробітники фсб, опитували нас. Сусідці сказали нікому не говорити про те, що сталося. Ми фото намагалися зробити, але у нас там дерева і нічого не видно було. Ну і пізно вже ми прокинулися від цього вибуху. Після запах був сильний як ніби пластмаса горить і все", — наводить він слова місцевих жителів.

Крім того, місцеві жителі помітили та зняли на відео непізнаний літаючий об’єкт.

Водночас у прес-службі Східного військового округу вже заявили, що вночі у Владивостоці нібито проходило тренування корвету "Громкий", хоча вночі такі заходи навряд чи стали б проводити.

Раніше "Телеграф" писав про те, що минулої ночі вибухи чули й у москві.